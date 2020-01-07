İstanbul'da motosiklet kazaları

İstanbul'da, Zincirlikuyu Mezarlığı ve Çağlayan’da motosikletle trafikte tek tekerlek üzerinde giden magandalar bu kez baltayı taşa vurdu.
TEK TEKERLEK ÜZERİNDE GİTMEK İSTEDİLER, KAZA YAPTILAR
Zincirlikuyu Mezarlığı'na motosikletle gelen genç sürücü, mezarlık içerisini parkura çevirdi. Maganda şov uğruna akrobatik hareket yaptığı esnada kaza yaptı. Dengesini kaybeden genç sürücü, yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Kağıthane Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ise başka bir motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gittiği esnada dengesini kaybederek yola savruldu.
İstanbul’da motosikletli magandaların tek teker kazaları
ŞOV YAPARKEN BALTAYI TAŞA VURDULAR
Sürücülerin kazalarını arkadaşları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Şişli Pangaltı Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde ise trafikte seyir halinde olan motosikletliye, sağa dönüş yapan dikkatsiz sürücü otomobiliyle çarptı.
Motosikletliyle yere savrulan genç kazayı yara almadan atlattı.