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İstanbul'da motosikletin çarptığı kadın havaya uçtu

İstanbul Sarıyer'de iş yerinden çıkan orta yaşlı bir kadına, motosiklet çarptı. Orta yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

İHA | 21.06.2019 - 10:55..
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Sarıyer’de iş yerinden çıkan orta yaşlı bir kadına hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Orta yaşlı kadın, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, kadının ve motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da motosikletin çarptığı kadın metrelerce sürüklendi ViDEO

İstanbul'da motosikletin çarptığı kadın havaya uçtu

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının iş yerinden çıkarak yolun karşına geçmeye çalıştığı görülüyor.

Kadın tam geçerken hızla gelen bir motosikletin çarptığı görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşlarında kadının yardımına koştuğu görülüyor.

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