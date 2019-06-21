İstanbul'da motosikletin çarptığı kadın havaya uçtu

Fenerbahçe, deneyimli golcü Max Kruse'ye 3 yıl için 9 milyon euroluk teklif yaptı. Alman futbolcu teklifi kabul etmezse, sarı-lacivertliler masadan kalkacak.

Geçen yıl Türkiye'ye 6 milyona yakın Rus turist gelmişti. Bu yıl yeni bir rekor bekleniyor.

Bu yıl Rus turist sayısında hedef 7 milyon

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Rusya: ABD, İran ile savaşın sonuçlarını iyi düşünmeli

Rusya, ABD'nin İran ile ilgili kararından sonra ilk açıklamayı yapan devletlerden biri oldu.