Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde, yoğun trafikte araçlar kırmızı ışıkta beklemeye başladı.

KADIN VE MOTOSİKLETLİ YERE SAVRULDU

O esnada elinde çantası olan bir kadın, araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Kadına, tam kaldırıma adım atacağı esnada en sağ şeritten seyreden motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpma sonucu kadın ve motosikletli genç yere savrulurken, şans eseri yara almadı.

OTOMOBİLDEKİLERİN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA

Kazanın ardından yerden kalkan kadın, hiçbir şey olmamış gibi yere düşen çantası aldı. Vatandaşların başına geldiği motosiklet sürücüsü ise kaldırıma oturarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Kadın ardından olay yerine ayrılırken, gencin motosikleti yerden kaldırıldı. Otomobildekilerin panik yaşadığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da motosikletin çarptığı kadın yere savruldu VİDEO



