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İstanbul'da motosikletli gençler ölümden döndü

Avcılar’da kasksız şekilde motosiklete binen iki genç, hatalı şekilde sokağa girmeye çalışırken bir aracın çarpmasıyla sonucu yola savruldu.

İHA | 12.06.2019 - 09:06..
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İstanbul Avcılar’da Mustafa Kemalpaşa mahallesinde, kasksız motosiklet sürücüsü genç bir anda direksiyonu kırarak sokağa girmek istedi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Bu sırada ters istikametten gelen araç ise motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletteki 2 kişi yol kenarına savruldu. Bir gencin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsü gence alkol testi yaptı. Gencin yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Motosikletteki kasksız gençler ölümden döndü

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Gençlerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli genç sürücünün bir anda manevra yaparak sokağa girmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise aracın motosiklete çarpmasıyla gençler yola savruluyor.

İstanbul'da motosikletli gençler ölümden döndü

İstanbul'da motosikletli gençler ölümden döndü

İstanbul'da motosikletli gençler ölümden döndü

İstanbul'da motosikletli gençler ölümden döndü

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