İstanbul'da motosikletli kediye çarpmamak için kaza yaptı

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

KARŞISINA BİR ANDA KEDİ ÇIKTI

Motosikletle seyir halinde olan Umur D. ile arkasındaki arkadaşı Ömürhan K.’nin önüne bir anda kedi çıktı.

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ANİDEN FREN YAPTI, 2 YARALI

Umur D., kediyi ezmemek için aniden fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptı. Motosiklet devrildi ve motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu ve yaralandı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Yaralıların ilk müdahalesini yoldan geçen bir sağlık çalışanı vatandaş yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Umur D. ve Ömürhan K., Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.