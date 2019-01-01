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İstanbul'da motosikletli kurye yakıt tankerine çarptı

Beyoğlu'nda bir adrese sipariş ulaştırmak için seyir halinde olan kurye, park halindeki yakıt tankerine vurarak ağır şekilde yaralandı.

İHA | 01.01.2019 - 09:03..
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Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı  bir adrese sipariş götürmek için yola çıkan motosikletli kurye, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir ettiği esnada emniyet şeridinde bulunan yakıt tankerine çarptı.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN GELDİ

Çarpmanın etkisiyle yere fırlayan motosikletli kurye ağır şekilde yaralandı. İlk müdahaleyi kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşlar yaptı.

İstanbul'da motosikletli kurye yakıt tankerine çarptı

KURYENİN DURUMU AĞIR

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı motosikletli kuryeyi sedyeyle ambulansa bindirdi. Sağlık ekiplerinin ambulansta bir süre kalp masajı yaptığı yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Kuryenin durumunun ağır olduğu öğrenildi

."YERDE YATIYORDU"

Kazayı gören görgü tanığı Adem Yavuz, “ Ben kazayı geçerken gördüm. Durumu ağırdı. Yerde yatıyordu. Ambulans aldı götürdü” dedi.

İstanbul'da motosikletli kurye yakıt tankerine çarptı

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