Ünlü bir pizza firmasının kuryesi olduğu öğretilen motosikletli, Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde trafikte seyrettiği esnada araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

Trafikte adeta terör estiren maganda kurye, yetmezmiş gibi bir de o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Gece ve gündüz demeden mega kentin cadde ve sokaklarında terör estiren maganda bir sonraki görüntüsünde ise Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne girdi.

Maganda burada da trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce yol gitti.

İstanbul’da motosikletli kuryeden tek teker şov







