İstanbul'da motosikletli maganda terörü yaşandı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

İstanbul Çağlayan'da ve Üsküdar Çengelköy'de motosikletli magandalar tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çağlayan'da 2 motosikletlinin trafikte terör estirdiği anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar VİDEO



'INSTAGRAM'IN VAR MI' DİYE SORDU

Vatandaşın kendilerini kaydettiğini gören magandaların rahat bir şekilde "Instagram'ın var mı?" diye sormaları bu kadarına da pes dedirtti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar tek teker yaparak trafikte seyretmeye devam etti.