İstanbul'da motosikletli sürücü ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde seyretmeye başladı.

ÖNÜNE KIRAN TAKSİCİ, MOTOSİKLETLİYİ DEVİRDİ

Motosikletli yolun sağ tarafından ilerlerken, önde seyreden taksi sürücüsü sokağa girmek istedi. Sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran taksici, motosikletli gence çarptı. Genç sürücü, çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle beraber yere savruldu.

Dolapdere’de taksinin çarptığı motosikletli ViDEO

BİRKAÇ METRE SÜRÜKLENDİ, SONRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Birkaç metre sürüklenen genç, o esnada sokaktan çıkan çöp kamyonun altında girmekten son anda kurtuldu. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan genç ve taksici arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

DİKKATSİZLİKTEN BİRÇOK KAZA MEYDANA GELİYOR

Kazaya tanık olan Orhan Memiş adlı vatandaş, “Burada oturduğumuz esnada, ticari taksi buradan geliyordu. Öteki de yanından çıktı. Ticari, yola çıkacakken çarpıştılar. Ondan sonra iki kızıştılar ayırdık, gittiler. Sokaktan çıkan çöp kamyonunun az kalsın altına giriyordu. Kıl payı yırttı. Çocukta bir yara yoktu, fazla bir şey olmadı. Buralarda kaza çok oluyor. Her taraftan çıkış var, dikkatsizlikten ötürü oluyor.” dedi.