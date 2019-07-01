İstanbul'da musluklardan akan suyun kalitesi artmalı

İstanbul, Ekrem İmamoğlu başkanlığında yeni bir sayfa açtı.

İmamoğlu'nun önünde uzun ve yoğun bir dönem var.

İSTANBUL'UN SU SORUNU YOK

İstanbul, heyecanla Ekrem İmamoğlu'nun projelerinin bir an önce uygulamaya konulmasını bekliyor. Megakentin en önemli sorunlarından biri suyun kalitesi.

AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla, megakentin uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

SUYUN KALİTESİ ARTMALI

Halk, İmamoğlu'ndan suyun kalitesinin artmasını bekliyor.

16 milyonluk şehirde neredeyse her evde damacana sularla ihtiyaç karşılanıyor. Musluktan akan suyun kalitesinin artırılması ve içilebilir düzeye getirilmesi, vatandaşa büyük bir nefes aldırır.

Bunun yanı sıra; İstanbul'un tarihi kültüründe olan çeşmeler de bir bir yok oldu.

New York ve Paris gibi ünlü şehirlerin meydanlarında bile suyu içilebilir çeşmeler var. Megakent İstanbul'da ise bu çeşmelerin eksikliği hissedilir derecede az.