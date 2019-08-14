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İstanbul'da oğluyla kavga eden baba çatıya uçtu

Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle oğluyla kavga eden baba, dengesini kaybederek yan binanın çatısına düştü.

İHA | 14.08.2019 - 10:05..
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Beşinci kattaki evin balkonunda oğluyla tartışan baba, kavganın büyümesiyle birlikte kontrolünü kaybetti.

YAN BİNANIN ÇATISINA DÜŞTÜ

Çıkan tartışmada baba, dengesini kaybetti ve evin balkonundan yan binanın çatısına düşerek yaralandı. Babasını tutmaya çalışan oğlu ise sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yaralı babanın çatıdan düşmemesi için önlem aldı. Sokak içerisine gelen sağlık ekipleri merdivenli itfaiye aracıyla çatıya çıkarak yaralı babaya müdahalede bulundu.

İstanbul'da oğluyla kavga eden baba çatıya uçtu

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çatıda yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı baba, sedyeye bağlanarak binadan aşağıya indirildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından yaralı adam, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerde bulunan polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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