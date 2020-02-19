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İstanbul'da öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

Avcılar’da okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken, yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İHA | 19.02.2020 - 17:03..
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İstanbul Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 9. sınıf öğrencileri arasında, okul çıkışında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İlker Ö., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İstanbul'da öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Arkadaşları tarafından park içerisinde ilk müdahalesi yapılan İlker Ö., olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bıçaklama olayının ardından kaçarak izini kaybettiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

Öte yandan, olayın yaşandığı anlarda diğer öğrencilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

İstanbul'da öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

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