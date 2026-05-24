İstanbul’da okul çıkışında, saçından tuttukları kızı tekme tokat darbettiler

İstanbul’da akran zorbalığı…

Arnavutköy’de okul çıkışında üç kız öğrenci, birlikte yürüdükleri başka bir kız öğrenciye bilinmeyen bir nedenle tekme tokat saldırdı.

HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALDILAR

Saçından tutup yere savurdukları kızı darbeden öğrenciler, o anları da kayıt altına aldı.

Görüntülerde, öğrencinin yere düşürüldüğü ve diğer çocukların saldırdığı anlar yer aldı.

ÇOCUKLAR YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte insanlar tarafından tepkiler yükseldi.

Polis ekipleri tarafından akran zorbalığını gerçekleştiren çocukların tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.