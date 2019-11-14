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İstanbul'da okul servisi kaza yaptı

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 7 öğrenci yaralandı.

DHA | 14.11.2019 - 19:25..
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı.

7 ÇOCUK YARALANDI

Kaza Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.

(Geniş Haber)Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı -1

(Geniş Haber)Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı -2

(Geniş Haber)Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı -3

(Geniş Haber)Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı -4

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