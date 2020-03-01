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İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

Seçime katılan iki kadın muhtar adayı kazanmak için kıyasıya yarıştı.

İHA | 01.03.2020 - 16:13..
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İstanbul Esenler Belediye Meclisi'nde Esenler'in 17'nci mahallesi olarak kabul edilen 15 Temmuz Mahallesi, ilginç bir muhtarlık seçimine sahne oldu.

61 SEÇMEN OY KULLANDI

Yeni kurulan ve adeta şantiye alanı olan mahallede yaşayan 61 seçmen, muhtarlık seçimleri için sandık başına gitti. İki kadın muhtar adayının yarıştığı seçimlerde, 61 seçmen oy kullandı.

Projelerini mahalle sakinlerine anlatan adaylar, kazanmak için kıyasıya yarıştı.

İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

KADIN ADAYLAR ÇOK İDDİALI

Seçim sandıklarının kurulduğu Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'na gelen vatandaşlar, oylarını kullandı. Yeni kurulan mahallenin kısa bir sürede daha kalabalık olacağını söyleyen 15 Temmuz Mahallesi Muhtar Adayı Sema Öztürk, “İstanbul gibi bir yerde 61 seçmen gerçekten ilginç.” dedi. Seçime kısa bir sürede komşularını ziyaret ederek hazırlandığını belirten muhtar adayı Hülya Demiryürek ise “15 Temmuz Mahallesi’ne demir yürekli biri lazımdı, işte buradayım.” diye konuştu.

İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı

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