taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8538
Euro
6.5245
Altın
1477.25
Borsa
111125.51
Gram Altın
278.029
Bitcoin
40456.34

İstanbul'da onarımı bekleyen Mimar Sinan köprüleri

Mimar Sinan yaşadığı dönemde İstanbul için yaptı. O köprüler günümüze kadar geldi, gereken ilgi ise gösterilmiyor.

İHA | 17.12.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da her gün binlerce aracın yanından geçtiği Ayamama deresi üzerinde bulunan kaderine terk edilmiş tarihi köprülerin görüntüsü içler acısı durumda.

2009 SELİNDE ZARAR GÖRDÜ

Köprülerden biri olan ve Mimar Sinan tarafından yapılan Odabaşı köprüsü Halkalı Güneşli kavşağında bulunuyor. 2009 yılında meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören köprü, adeta can çekişiyor.

İstanbul'da onarımı bekleyen Mimar Sinan köprüleri

BAKIRKÖY'DEKİ KÖPRÜ DE RESTORE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Ayamama deresi üzerindeki bir diğer köprü ise Bakırköy Ataköy'de yer alıyor. İSKİ'nin ıslah çalışması yaptığı alanın içerisinde kalan köprünün tarihi, Odabaşı köprüsünden de eskilere dayanıyor. Bu tarihi köprü de tıpkı Odabaşı köprüsü gibi harabe durumda. Islah çalışmaları arasında kalan ve hiçbir önlem alınmayan köprü, onarılmayı bekliyor.

İstanbul'da onarımı bekleyen Mimar Sinan köprüleri

İstanbul'da onarımı bekleyen Mimar Sinan köprüleri

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

Türkiye dünyanın güçlü ülkeler listesinde 16'ncı sırada

136
Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

Nepalli genç kız sosyal medya aracılığıyla yardım istedi

20
BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yaptığı bildirildi

BAE Türkiye'ye karşı yaptırımlar için lobicilik yaptığı bildirildi

43
İtalya'daki ırkçılık karşıtı afişler tepki topladı

İtalya'daki ırkçılık karşıtı afişler tepki topladı

12
Eski okulu onarıp anaokuluna dönüştürdü

Eski okulu onarıp anaokuluna dönüştürdü

24
Donald Trump küreselcilere yüklendi

Donald Trump küreselcilere yüklendi

19
Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir