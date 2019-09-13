İstanbul’da orman yakmaya çalışan 3 PKK’lı yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, orman yakma eyleminin gerçekleştirileceği yönünde istihbari bilgiler aldı.
PATLATACAKLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen terör polisi, PKK’nın gençlik kolu DGH üyesi 3 kişiyi, Arnavutköy’e bağlı Şamlar Orman Parkı mevkisinde 4 Eylül gece saat 22.30 sıralarında iki piknik tüpünü üst üste koyarak patlatma suretiyle orman yangını çıkartmaya çalışırken, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
1'İ SERBEST KALDI, 2'Sİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 3 örgüt üyesinden 1’i, ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Yakalanan diğer 2 PKK’lı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.