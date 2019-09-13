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İstanbul’da orman yakmaya çalışan 3 PKK’lı yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütten aldıkları talimat doğrultusunda orman yakmaya çalışan ve suçüstü yakalanan 3 teröristten ikisi tutuklandı.

İHA | 13.09.2019 - 10:45..
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Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, orman yakma eyleminin gerçekleştirileceği yönünde istihbari bilgiler aldı.

PATLATACAKLARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen terör polisi, PKK’nın gençlik kolu DGH üyesi 3 kişiyi, Arnavutköy’e bağlı Şamlar Orman Parkı mevkisinde 4 Eylül gece saat 22.30 sıralarında iki piknik tüpünü üst üste koyarak patlatma suretiyle orman yangını çıkartmaya çalışırken, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

1'İ SERBEST KALDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan örgüt üyesi 3 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 3 örgüt üyesinden 1’i, ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yakalanan diğer 2 PKK’lı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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