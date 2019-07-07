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İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 5 yaralı

İstanbul'da görgü tanıklarının iddiasına göre 180 kilometre hızla gelen lüks araç, önce yön levhasına, ardından refüjü aşarak karşı kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı.

İHA | 07.07.2019 - 09:56..
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Sancaktepe'de 34 EK 4995 plakalı lüks araç Atayolu Caddesi’nden çok hızlı bir şekilde Ulus Caddesi’ne bağlanacağı sırada hızını alamayarak önce fırın önündeki bir vatandaşa daha sonra yön levhasına çarparak refüjü geçti ve takla attı.

İKİ KİŞİ ARACA SIKIŞTI

Takla atan araç karşı yöndeki kaldırıma uçtu. Araçtaki iki kişi otomobilde sıkışırken, fırın önünde fırın sahibi ve kaza anında kaldırımda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 5 yaralı

Araçta sıkışan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Aracın kaldırıma çıkmasıyla yaralanan üç yaya da çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"180 KİLOMETRE HIZLA GELİYORDU"

Samandıra semtinde meydana gelen kazada yaralılardan birisi olan fırın sahibinin oğlu ve olay anına tanık olan kişi kazayı şöyle anlattı: “Süratlı lüks bir araç yukarıdan aşağıya gelirken hızını alamadı 180 kilometre hızla geliyordu muhtemelen sokak lambasına vurdu buradaki babama vurdu tekrar hızını alamayarak trafik lambasına vurdu ve takla atmaya başladı orada da bir yaya vardı yayaya da vurdu, durumları ağır hastaneye götürdüler. Karşıya geçtiğinde de bir vatandaşı arabanın altına almıştı kendisinin gövde dışarıda ayakları ezili vaziyette kalmış. Arabada iki kişi vardı”

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