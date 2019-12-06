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İstanbul'da otizmli çocuğa yaşam koçundan şiddet

Geçtiğimiz yıl, Kadıköy'de yaşanan şiddet olayının eski görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 06.12.2019 - 13:58..
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İstanbul Kadıköy’de, 30 Mayıs 2018 tarihinde bir spor salonunda 9 yaşındaki otizmli B.Ö., tedavisi ve eğitimine yardımcı olması üzerine teslim edildiği yaşam koçu U.D. tarafından soyunma odasında darbedilmişti.

DAVA AÇILMIŞTI

Spor salonu yetkilileri, çocuğun hocası tarafından darbedildiğinin görüldüğünü annesine söyledi. Olayın üzerine küçük çocuğun annesi B.Ö. şikayetçi olmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yaşam koçu U.D. hakkında, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten basit yaralama” suçundan 8 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.

İstanbul'da otizmli çocuğa yaşam koçundan şiddet

TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER

Müşteki avukatı söz alarak, “Dava, basit yaralamadan açılmıştır. Bakım ve gözetim altında bulunan, ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olan mağdur çocuğa uygulanan şiddet fiziksel ve psikolojik etkileri bakımından eziyet suçu kapsamında girmektedir. Üstelik eziyet suçu nitelikli hal taşımaktadır. Sanık, kaçma şüphesi ortadayken 4 ay boyunca ifade vermekten kaçmıştır.” diyerek sanığın tutuklanmasını istedi.

Otizmli çocuk yaşam koçu tarafından darbedildi

''ŞİDDETE YÖNELİK BİR EYLEM YOKTUR''

Sanık avukatı ise, “Müvekkilimin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Bu dosyadaki ifadesinden sonra şikayet hakkını kullanmıştır. Şiddete yönelik bir eylem yoktur.” dedi.

İstanbul'da otizmli çocuğa yaşam koçundan şiddet


DAVA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararında, müşteki avukatının sanığın tutuklanması yönündeki talebini, sanığın savunmasının alınmış olması ve suçun tutuklama yasağı kapsamında kalmasını gerekçe göstererek reddine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İstanbul'da otizmli çocuğa yaşam koçundan şiddet

İstanbul'da otizmli çocuğa yaşam koçundan şiddet

İstanbul'da otizmli çocuğa yaşam koçundan şiddet


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