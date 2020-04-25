İstanbul'da otizmli Taha'dan 5 gündür haber alınamıyor

İstanbul'da 5 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası genci arama çalışması sürüyor.

Kaybolan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, 20 Nisan'da babasıyla dışarıya gezmeye çıkan oğlunun kaybolduğunu söyledi.

Çocuklarının kaybolmasının ardından hemen polise başvuru yaptıklarını belirten Yiğit, şöyle devam etti:

"KAYBOLDUKTAN SONRA OTOBÜSE BİNMİŞ"

"Taha konuşamıyor. Kaybolduktan sonra otobüse binmiş. 21 Nisan tarihinde Başakşehir'de bir lokantada, 22 Nisan'da Başakşehir'de görülmüş. Kaybolduğunda üzerinde mavi mont, kot pantolon ve spor ayakkabı vardı.

Otizmli ve epilepsi hastası gençten 5 gündür haber alınamıyor VİDEO



"OĞLUMU GÖREN VARSA LÜTFEN POLİSE HABER VERSİN"

Polislerin araştırması sürüyor. Biz de tanıdıklarımızla her yerde onu sürekli arıyoruz. Oğlumu gören varsa ya da gören olursa lütfen polise hemen haber versinler."