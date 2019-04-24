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İstanbul'da otobüs duraklarında böbrek ilanı

İstanbul Sultangazi’de bir kişi, otobüs duraklarına satılık böbrek ilanı yapıştırdı.

DHA | 24.04.2019 - 13:28..
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Sultangazi'de bir kişi, otobüs duraklarına ve çevresine satılık böbrek ilanı astı.

Söz konusu ilanda "Acil satılık böbrek ve 0- negatif. Maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapıldı" dendi.

20 BİN LİRAYA SATTI

İlanın alt kısmında kişinin telefon numarası da yer aldı. Muhabirlere konuşan kişi, maddi durumunun kötü olmasından dolayı bu yola başvurduğunu belirtti.

Sultangazi'de bir parkta yattığı belirlenen kişi, böbreğini 20 bin TL'ye sattığını ifade etti.

İstanbul'da otobüs duraklarında böbrek ilanı ViDEO

İstanbul'da otobüs duraklarında böbrek ilanı

İstanbul'da otobüs duraklarında böbrek ilanı

İstanbul'da otobüs duraklarında böbrek ilanı

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