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İstanbul'da otobüs kaldırıma çıktı

İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda, Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA | 01.10.2019 - 13:37..
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Saat 13.00 sıralarında Avcılar E-5 Cihangir mevkiinde yan yolda Ali Y. yönetimindeki 34 SE 4649 plakalı özel halk otobüsü, iddiaya göre, o esnada yanından geçmekte olan başka bir halk otobüsünün sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

DİREĞİN DÜŞTÜĞÜ ARAÇTA MADDİ HASAR VAR

Yaralı vatandaşlara, ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaşlar, 112 ekipleri tarafından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kazada özel halk otobüsünün çarptığı aydınlatma direğinin düşmesi sonucu bir araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da otobüs kaldırıma çıktı

İstanbul'da otobüs kaldırıma çıktı

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