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İstanbul’da otobüs şoförü kavga ettiği yolcuyu almadı

Otobüs durağında çıkan kavgada şoför, "Bedavacı hem para vermiyorsun hem de konuşuyorsun" diyerek yolcuyu almadan hareket etti.

İHA | 23.10.2019 - 09:40..
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İstanbul Fatih Atikali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün şoförü, Yavuz Selim durağına geldiği sırada durarak yolcu almak istedi.

O esnada iddiaya göre otobüs şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otobüs şoförü, yüksek sesle bağıran yolcuya “İstediğin yere telefon aç” derken, yolcu ise “Hep böyle yapıyorsun” karşılığını verdi.

"HEM PARA VERMİYORSUN HEM DE KONUŞUYORSUN"

Tansiyonun iyice yükseldiği olayda otobüs şoförü yolcuya, “İn aşağıya” dedi. Yolcunun “İnmiyorum ne yapacaksın?” sözleri üzerine adeta çıldıran şoför, “Sen para veriyor musun, bedava biniyorsun. Bedavacı hem para vermiyorsun hem de konuşuyorsun” dedi.

İstanbul’da otobüs şoförü kavga ettiği yolcuyu almadı ViDEO

KÜFÜRLEŞTİĞİ YOLCUYU ALMADAN DURAKTAN AYRILDI

Tartışma sürdüğü esnada şoför durakta bekleyen yolcuları almadan birkaç metre ilerleyince diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Aracı durdurarak ayağa kalkan şoför ile yolcu arasında daha da şiddetlenen kavgada şoför, “Git çağır polisi, yeter artık yeter” diyerek bağırdı. Dışarıda bekleyen yolculara da “Ne oldu ağabey hayırdır?” diyen şoför, ardından küfürleştiği yolcuyu almadan duraktan ayrıldı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul’da otobüs şoförü kavga ettiği yolcuyu almadı

İstanbul’da otobüs şoförü kavga ettiği yolcuyu almadı

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