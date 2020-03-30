İstanbul'da otobüsler dolu gitmeye devam ediyor

Koronavirüs vakalarının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler alındı.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge gereği de otobüslerin yarısı boş bırakılması talimatı verildi.

İSTANBUL'DA OTOBÜSLERDE SOSYAL MESAFE YOK

Ancak dün başta sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan görüntülerde, İBB otobüslerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmasının mümkün olmadığı, insanların sıkışık bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

İFTİRA...

Görüntülerin yayılmasından sonra İBB yaptığı açıklamada insanların toplu olarak otobüslere bindiğini ve kendilerine karalama kampanyası yapıldığını belirterek organizasyon olduğunu savundu.

YİNE AYNI MANZARALAR

Bu görüntülerden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah FOX TV'de sosyal medyadaki İETT otobüsü paylaşımlarıyla ilgili konuştu.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında tedbirler alındığı, kalabalık olmadığı ve kurallara uyulduğunu belirttirek suçlamaları kabul etmedi.

Ekrem İmamoğlu bu açıklamları ve suçlamaları yalanladığı sırada İstanbul'da toplu taşıma araçlarından yine aynı manzaralar gelmeye devam etti.

Gelen görüntülerde koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına toplu taşıma araçlarındaki kabalık nedeniyle uyulmadığı, yolcuların hala kalabalık bir şekilde ulaşım yaptıkları görüldü.