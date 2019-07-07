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İstanbul'da otogar girişinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düşen şahıslardan biri, hayatını kaybetti.

İHA | 07.07.2019 - 16:57..
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İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde Fatih C. idaresindeki 34 ZF 4444 plakalı lüks otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Zeki Çintak ve İhsan Karakaya’ya çarptı.

HAVADA TAKLA ATTILAR

Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan yayalar daha sonra asfalta düşerek ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin çarpması ile yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

İstanbul'da otogar girişinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeki Çintak hastanede hayatını kaybederken, İhsan Karakaya’nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle bir süre Gaziosmanpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan lüks otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

İstanbul'da otogar girişinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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