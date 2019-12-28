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İstanbul'da otomobil çarpan yaya ağır yaralandı

İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı.

İHA | 28.12.2019 - 04:36..
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi yanyol mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Metin Kaçmaz isimindeki yaya, Kurtköy istikametinde seyir halindeki aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ 300 METRE SONRA DURABİLDİ

Kazanın şokuyla 300 metre sonra durabilen kadın sürücü polisi arayarak bilgi verdi. Okuldan evlerine dönerken kazayı fark eden öğrenciler yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirerek 122 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

KAZA ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla ilerleyen sürücünün yayayı fark edemeyerek çarpması ve yayanın yola savrulması yer alıyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu VİDEO

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