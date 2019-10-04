İstanbul'da otomobil hırsızları yakalandı

29 Haziran günü Pendik Esenyalı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, hırsızlar tarafından çalındı. Bu olayın hemen ardından benzer olaylar devam etti.

Hırsızlar ilk olayın ardından, devam eden 4 ay boyunca Anadolu yakasının farklı ilçelerinde 4 otomobil daha çalarak araçların izini kaybettirdi.

YERLER TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 ayda Anadolu yakasının farklı ilçelerinden gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde oldukça soğukkanlı hareket ettiğini ve otomobillerin kapısını aracın kendi anahtarıyla açtıklarını gördü.

Bunun üzerine polis, araçlara ait anahtarların kopyalanmış olabileceği ihtimalini değerlendirmeye başladı. Araçların kopyalanmış anahtarlarla açılarak çalındığını düşünen ekipler, şahısların kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin, otomobillerin yedek anahtarlarını yaptırdıkları yerleri tespit etti.

ANAHTARLARINI KOPYALAMIŞLAR

Ekiplerin tespit edilen anahtarcılarda yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelilerin çalacakları otomobillerin özel bilgilerine ulaştıktan sonra anahtarcılara yedek anahtar çıkartmak istediklerini söyleyip bu bilgileri verdiği, olayın farkında olmayan anahtarcıların özel bilgileri kullanarak araca ait yeni bir anahtar yaparak şahıslara teslim ettikleri belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis, anahtarcılardan alınan bilgiler ve anahtarcıların iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Şahin T., Barış D. ve Ümit Y. Kocaeli’deki ikametlerinde yakalanarak İstanbul’a getirildi.

Ekiplerce şahısların ikametlerinde yapılan aramada, bir adet tabanca, tabancaya ait 10 adet mermi, 6 adet fişek, 1 adet pala, otomobillere ait anahtarlar ve 4 adet frekans bozucu cihaz ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Şahin T.’nin 16, Barış D.’nin 7, Ümit Y.’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

KOCAELİ'DE ARAÇ KİRALAMA YAPIYORLARMIŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Şahin T.‘nin Kocaeli’nde bir araç kiralama iş yerinin ortağı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri parçalara ayırarak piyasada yedek parça olarak sattıkları belirlendi.

Otomobillerin özel bilgilerine erişerek anahtarlarını kopyalayıp çalan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.