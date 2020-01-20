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İstanbul'da otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı

Bayrampaşa'da bir otomobil önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA | 20.01.2020 - 01:26..
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İstanbul  O-3 karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKELT SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletli yaralanarak yardım bekledi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polis, motosiklete çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı

İstanbul'da otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı

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