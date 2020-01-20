İstanbul'da otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı

Aksaray’da parkta kavga ettiği kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşini vurdu, polis gelene kadar başında bekledi

İzmir'de bir parkta tartıştığı eşine 2 el ateş ederek ağır yaralayan Murat S., polis ekipleri gelene kadar eşinin yanından ayrılmayarak gelen ekiplere teslim oldu.