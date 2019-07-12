İstanbul'da otomobilden çanta çalan hırsızlar kamerada

Büyükçekmece Kumburgaz Celaliye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, 27 Haziran günü, beyaz renkli bir araçla mahalleye gelen 4 şüpheli park halindeki araçları gözüne kestirdi.

Şüphelilerden 3'ü gözcülük yaparken bir tanesi bir aracın camını kırarak içine sarktı.

Aracın arka koltuğundaki çantayı alan şüpheli arkadaşlarıyla birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLARLA KOVALAMACA YAŞANDI

Öte yandan, olay sırasında şüphelileri fark eden mahalle sakini Gürkan O. duruma müdahale etmeye çalıştı. Hırsızlara bağıran ve bir süre peşlerinden giden Gürkan O., hırsızları yakalayamadı fakat kullandıkları aracın plakasını aldı.

Otomobilin camından sarktı, çantayı alıp kaçtı









GÜVENLİK KAMERALARINDAN PLAKA TESPİT EDİLDİ

Gürkan O.'nun ihbarı sonrası olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, görgü tanığının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şahısların kullandıkları beyaz renkli aracı tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları bu araç üzerinde yoğunlaştıran ekipler, aracın bulunduğu yeri kısa süre içerisinde belirledi.

Şüphelilerin kullandığı aracın Sultangazi Gazi Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirleyen polis, şahıslar aracın yanına gelene kadar bekledi.





KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis, kaçmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce benzer suçlardan kaydı olan Çınar B. (33) ve Serkan B. (37) olduğu tespit edildi. Kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerden Çınar B.'nin aranmasının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



