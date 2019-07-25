İstanbul’da otomobilleri çekiciye yükleyip çaldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Maltepe, Ataşehir ve Silivri ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Ekipler, park halindeki araçların yanına çekici ile gelen bir şahsın otomobilleri yükleyerek çaldığını fark etti.

ARAÇLARI ÇEKİCİYE YÜKLEYİP GÖTÜRDÜ

Ekiplerin İstanbul, Aydın ve İzmir illerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelinin çalıntı otomobilleri çekiciye yükleyip İstanbul’dan İzmir’e götürerek, satışlarını orada gerçekleştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet K. (25)’nin İstanbul’da gerçekleşen 4 otomobil hırsızlığının sorumlusu olduğu ve benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Otomobilleri çekiciye yükleyip çaldı

TUTUKLANDI

Park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



