İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul seçim heyecanını bugün bir kez daha yaşıyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleri saat 08:00 itibarı başladı.

Görevlerine başlamadan önce okullara gelen görevliler, sandıkların başlarında yemin ederek vazife başı yaptı.

YEMİNLE SANDIK BAŞINA GELDİLER

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak.

Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

SANDIK GÖREVLİSİ YEMİNİ

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"

Sandık görevlileri yemin etti VİDEO

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Saat 08:00 itibarıyla oy verme işlemi İstanbul genelinde başladı. Erken saatlerde sandık başına gelenler oylarını kullanarak evlerine dönmeye başladı.



