İstanbul'da özel bölmeyle torbacılık yapan taksici

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Etiler’de yoğun kar yağışı altında yaptıkları bir uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir taksiye “dur” ihtarında bulundu.

KUMANDA İLE AÇILAN ÖZEL BÖLME

Ardından polis ekipleri, taksiciyi araçtan indirerek arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda bir şey bulamayan polis, taksicinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine taksiyi Etiler Polis Merkezi'ne götürdü. Burada detaylı inceleme yapan polis, dışarıdan hiçbir şekilde fark edilmeyen sadece kumanda ile açılabilen özel bir bölme olduğunu gördü.

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BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Taksideki kumandanın düğmesine basan polis, açılan bölümün içerisine gizlenmiş çantanın içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelerin ele geçirilmesinin ardından taksinin sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.