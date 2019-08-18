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İstanbul'da özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

Özel halk otobüsü şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

İHA | 18.08.2019 - 17:52..
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İstanbul Yeni Havalimanı'na seyir halinde olan özel halk otobüsü aniden fren yapılan nakliye kamyonuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle kırılan ön camlar otobüs şoförüne isabet etti. Camların isabet ederek yaraladığı otobüs şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EMNİYET ŞERİDİNDEN NORMAL ŞERİDE GEÇMEK İSTERKEN GERÇEKLEŞTİ

Otobüste bulunan yolcular ise İstanbul Yeni Havalimanı'na giden bir başka otobüse binerek yolculuklarına devam etti. Meydana gelen kazaya emniyet şeridinde ilerlerken aniden normal şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün neden olduğu iddia edildi. Nakliye kamyonunun aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptığı, ardından otobüsün arkadan kamyona çarptığı bildirildi.

İstanbul'da özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

İstanbul'da özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

İstanbul'da özel halk otobüsü nakliye kamyonuna çarptı

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