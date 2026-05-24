İstanbul'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda panik dolu anlar...

Park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen yangında araç alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının ardından araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı.

OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, alevlerin yükseldiği, otomobilin yanığı anlar ve görüntüleri kaydeden vatandaşların panik yaşadığı dakikalar yer alıyor.

Yangının söndürülmesinin ardından ekiplerin soğutma çalışması yaptığı anlar da görülüyor.