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İstanbul'da piknik tüpü bomba gibi patladı

Güngören’de seyyar çaycının piknik tüpü bomba gibi patlayınca olay yerine polis ekipleri geldi. Olay sonrası ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 14.07.2019 - 09:34..
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Bir vatandaş, Terazidere Metro İstasyonu civarında bulunan seyyar satıcılara çay satmak piknik tüpüyle kurduğu düzenekle çay demliyordu.

İstanbul'da piknik tüpü bomba gibi patladı

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Çaycının seyyar satıcılardan birine çay götürmek için piknik tüpünün olduğu alandan ayrılmasının hemen ardından piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

İstanbul'da piknik tüpü bomba gibi patladı

POLİS DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Olayın gerçekleştiği bölgede bomba patladığını düşünen vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine hemen polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti.

Patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Dumlupınar Caddesi trafiğini Merter istikametinde tek şeride düşürdü.

İstanbul'da piknik tüpü bomba gibi patladı

CADDE ÜZERİNDE İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK YAŞANDI

Tek şeride düşen trafik nedeniyle cadde üzerinde iki yönlü yoğunluk yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi.

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