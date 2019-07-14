İstanbul'da piknik tüpü bomba gibi patladı

Bir vatandaş, Terazidere Metro İstasyonu civarında bulunan seyyar satıcılara çay satmak piknik tüpüyle kurduğu düzenekle çay demliyordu.
BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI
Çaycının seyyar satıcılardan birine çay götürmek için piknik tüpünün olduğu alandan ayrılmasının hemen ardından piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı.
POLİS DURUMA MÜDAHALE ETTİ
Olayın gerçekleştiği bölgede bomba patladığını düşünen vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine hemen polis ekipleri gelerek duruma müdahale etti.
Patlamanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri Dumlupınar Caddesi trafiğini Merter istikametinde tek şeride düşürdü.
CADDE ÜZERİNDE İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK YAŞANDI
Tek şeride düşen trafik nedeniyle cadde üzerinde iki yönlü yoğunluk yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler piknik tüpünün patladığını belirledi.