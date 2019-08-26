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İstanbul'da pitbull cinsi köpek bir kediyi parçaladı

Küçükçekmece’de bir site içerisinde gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek, kaldırım üzerinde bulunan bir yavru kediye saldırarak saniyeler içerisinde parçaladı.

İHA | 26.08.2019 - 09:19..
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Yasak olmasına rağmen ısrarla beslenilen bir köpek cinsi olan pitbull, önceki gün İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir sitede adeta dehşet saçtı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda site içerisine gelen 4 kişi yanlarında dolaşmaya çıkarttıkları pitbull cinsi köpeğin kontrolünü kaybedince, pitbull kaldırım kenarında bulunan yavru kediye saldırmaya başladı.

İstanbul'da pitbull cinsi köpek bir kediyi parçaladı

SİTE YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Dişleri arasına aldığı yavru kediyi savurarak ısıran pitbullu, sahibi tekme atarak sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Durumdan saatler sonra haberdar olan site sakinleri, büyük korku yaşadı. Özellikle bu tipte köpeklerin ağızlıkları olmadan dolaştırılmasına tepki gösteren site sakinleri, pitbull cinsi köpeğin site içerisinden çıkartılmasına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da pitbull cinsi köpek bir kediyi parçaladı İZLE

"KÖPEĞİ ÇOCUKLARDAN ALSINLAR"

Site içerisinde pitbull saldırısına maruz kalabileceklerinin korkusunu yaşayan bir vatandaş, "Burada kaldırımda duran, bizim çocuklarımızdan birisi de olabilirdi. Gençler tekme atarak, köpeğe de zarar veriyorlar. Sadece kediler, çocuklar değil köpekler de zarar görüyorlar. Bu köpeğin çocukların elinden alınmasını istiyorum. Site yönetimi de olaya müdahale etmeye çalışıyor, bu konuda onlar da uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede köpeği de alırlar diye düşünüyorum.” diye konuştu.

İstanbul'da pitbull cinsi köpek bir kediyi parçaladı

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