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İstanbul’da PKK operasyonu: 12 gözaltı

Sabah saatlerinde 6 farklı ilçede, 13 adrese operasyon düzenlendi.

İHA | 24.11.2018 - 11:38..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi Ekipleri, örgütün sözde kuruluş yıldönümünü bahane ederek, el yapımı patlayıcı ve molotoflu saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 12 şüpheliyi belirledi.

KIRSALDA EĞİTİM ALMIŞLAR

Çoğu, örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde, 6 farklı ilçede, 13 adrese baskın düzenleyen terör polisi, terör örgütü adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Sabah erken saatlerde, zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında, çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 12 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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