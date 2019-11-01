taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7204
Euro
6.3878
Altın
1510.73
Borsa
98468.52
Gram Altın
277.354
Bitcoin
52109.71

İstanbul'da polis aracı kaza yaptı

İstanbul'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda polis aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle 1 polis yaralandı.

İHA | 01.11.2019 - 07:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul TEM Otogar Bağlantı Yolu, Aksaray istikametinde sabah saat 06.20 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla attı.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen araç içinde olan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Daha sonra kazanın olduğu Aksaray istikametinde de bir süre trafik yan yoldan verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da polis aracı kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

228
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

45
Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

71
Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

187
Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

Erdoğan: Gerekirse mülteciler şehrini biz kurarız

88
Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı

125
Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir