İstanbul'da polis aracı kaza yaptı

İstanbul TEM Otogar Bağlantı Yolu, Aksaray istikametinde sabah saat 06.20 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla attı.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen araç içinde olan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Daha sonra kazanın olduğu Aksaray istikametinde de bir süre trafik yan yoldan verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan polisin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.