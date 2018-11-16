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Osman Kavala soruşturmasında 2. dalga operasyonu

Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde görev profesörler de var.

AA | 16.11.2018 - 08:50..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Osman Kavala soruşturmasında titiz bir çalışma yürütüyordu.

Sabah saatlerin 06.00'yı gösterdiği anlarda İstanbul Organize Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler düğmeye bastı.

Soruşturmanın 2. dalga operasyonları kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

KAVALA BAĞLANTISI

Gözaltına alınan isimler arasında, Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Kültür'den Meltem Aslan, Asena Günal, Mustafa Yiğit Ekmekçi ve Çiğdem Mater'in de bulunduğu aktarıldı.

Anadolu Kültür'ün yöneticisi olan Osman Kavala, 17/25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimlerini desteklemekle suçlanıyor.

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