İstanbul'da polis kıraathaneleri bastı

İstanbul'da polis ekipleri, Sultanbeyli ve Küçükçekmece ilçelerinde, kıraathane olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin açık olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Polisler, dış kapıları kilitli olan işletmelerin kapısını kırarak içeri girdi. İçeride şahısların bulunduğu ve çay servisinin yapıldığı tespit edildi.

19 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

İş yerleri kapatılırken, işletme sahipleri Şener S. ve Serkan K. ile Sultanbeyli’de 7, Küçükçekmece’de ise 12 olmak üzere toplam 19 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre toplamda 7 bin 448 lira idari para cezası uygulandı.

Polis kıraathaneleri bastı

MÜHÜR VURULDU

Ekipler denetimlerin sık aralıklarla devam ederken, her iki kıraathane de mühürlendi.