İstanbul'da polisin dur ihtarına uymadı, kaza yaptı

İstanbul Avcılar'da iki şüphelinin bulunduğu 61 AT 997 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Ekipler, şüpheli otomobili yakalamak için önlem aldı.

POLİSTEN KAÇTILAR, ÇEKİCİYE ÇARPTILAR

Şüpheliler, polisten kaçtıkları sırada önlerinde seyir halinde olan araç çekicisine çarparak kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi otomobilde sıkışırken, araç çekicisinin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yoldan geçen sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BİRİNCİ KAZADAN SONRA İKİNCİ KAZA OLDU

Kaza sonrası Ankara istikametinde seyir halinde olan 3 otomobil birinci kazanın 100 metre gerisinde kaza yaptı.

Meydana gelen ikinci kaza da ise sürücüler yaralanmazken otomobiller de maddi hasar meydana geldi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen ekipler, ilk kazada araçta sıkışan iki kişiyi, bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürürken, hastaneye kaldırılan iki şüpheliden birisinin durumunun ağır olduğu belirlendi.