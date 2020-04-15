İstanbul Sultanbeyli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Yunus ekipleri, seyir halinde ilerleyen 34 KV 7518 plakalı otomobilden şüphelenerek, kontrol etmek için durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, hızlı bir şekilde kaçtı.

EKİPLER DRONE İLE DESTEK ALDI, 3 KİŞİ YAKALANDI

Takibe alınan otomobildeki kişiler camdan bir poşet atarak kaçmaya devam ederken, polis ekiplerince siren ve megafon ile durmaları için uyarıldı.

Aracı takip etmeye devam eden ekipler havadan drone ile destek alırken, kovalamaca sonucu H.A., Y.O. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı.

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı VİDEO

POŞETİN İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçtan indirilen 3 kişi tedbir amaçlı kelepçelenirken, araçtan atılan poşet de 22 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Aracın içerisinde de yere dökülmüş bir miktar uyuşturucu bulundu.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYITLARI KABARIK

Şahısların yapılan incelemesinde uyuşturucu kullanmaktan hırsızlığa, trafiği tehlikeye düşürmekten taksirle adam öldürmeye, mala zarar vermeden cinsel taciz tacize kadar birçok suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Y.K.’nin “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan arandığı tespit edilirken; şahıslara, “dur ihtarına uymamak”, “emniyet kemeri takmamak”, “trafiği tehlikeye sokmak” suçlarından işlem yapıldı.

9 BİN 540 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

3 şahsa “maske takmamak”tan toplamda 9 bin 540 lira idari para cezası kesildi.

Zanlılar, gerekli yasal işlem ve incelemeler için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.