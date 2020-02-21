taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1086
Euro
6.5966
Altın
1631.77
Borsa
114930.17
Gram Altın
320.534
Bitcoin
59572.51

İstanbul'da rögar kapakları hırsızların hedefi oldu

Beşiktaş TEM Bağlantı yolunda bulunan rögar kapaklarından biri çalınırken, kaza yaşanmaması için sürücüler dubayla önlem aldı.

DHA | 21.02.2020 - 10:07..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beşiktaş'taki TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan rögar kapağı, bir kişi tarafından çalındı.

Şüphelinin rögar kapağını yerinden sökmeye çalıştığı anlar ve kapağı alarak olay yerinden ayrılması güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin rögar kapağını yerinden çıkarmak için bir süre uğraşıp söktükten sonra arabasına yükleyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

İstanbul'da rögar kapakları hırsızların hedefi oldu ViDEO

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Rögar kapağının çalınması yolda oluşan çukurun motosiklet sürücüleri için tehlike arz ettiğini belirten Celal Gündoğan," Burası TEM Bağlantı yolu. Buradaki rögar kapağını kağıt toplayıcılar çalmış. Burası şu anda tehlike arz ediyor. Birkaç kez yaşandı bu olay ve geçtiğimiz yıllarda bir kişi çalınan rögar kapağı nedeniyle çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki bundan ders çıkarılmadı. Daha sık denetlenmesi gerekiyor. Özellikle rögar çukurları motosiklet sürücüleri içinde tehlike arz ediyor. Motosikletliler sağ şeridi kullandığı için bir anda çukura düşebilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da rögar kapakları hırsızların hedefi oldu

ÇALINAN RÖGAR KAPAKLARI ÖLÜMLERE VE YARALANMALARA NEDEN OLMUŞTU

Sarıyer'de geçtiğimiz yıllarda çalınan rögar kapağı nedeniyle çukura düşen bir temizlik işçisi hayatını kaybetmiş, Ataşehir'de ise görme engelli bir kişi düşerek ağır yaralanmıştı.

İstanbul'da rögar kapakları hırsızların hedefi oldu

İlginizi Çekebilir
Siirt'te genç çoban ölü halde bulundu
Siirt'te hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban arazide ölü bulundu.
Adana otogarında silahlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Adana merkez otogarında müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de karda mahsur kalan besici kurtarıldı
Kırıkkale’de kara saplanan besici, ekiplerin iş makinesiyle 4 saatlik çalışması sonucu donmaktan kurtarılarak köyüne gitmesi sağlandı.
Aydın'da kamyonet ile otomobil çarpıştı
Aydın’da kamyonet ile otomobilin karıştı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
197
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
50
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
50
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı
Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı
34
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
Hulusi Akar'dan S-400'ler için kararlılık mesajı
127
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
72
Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü
Koronavirüs nedeniyle 2 bin 247 kişi öldü
26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir