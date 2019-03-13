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İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul polisi, şafak vakti 40 adresi bastı. Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 13.03.2019 - 08:38..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 40 gözaltı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ

Geniş çaplı düzenlenen operasyonda, arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 40 gözaltı

NARKOTİK KÖPEĞİ YATAĞIN ALTINDA BULDU

Operasyon kapsamında Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği Kara’nın araması sonucunda yatağın altında kavanozun içerisine gizlenmiş çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar ve ekstazi hap ele geçirdi.

İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 40 gözaltı

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, maddelere el konuldu.

İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 40 gözaltı

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