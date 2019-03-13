İstanbul'da şafak vakti operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ

Geniş çaplı düzenlenen operasyonda, arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ YATAĞIN ALTINDA BULDU

Operasyon kapsamında Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği Kara’nın araması sonucunda yatağın altında kavanozun içerisine gizlenmiş çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar ve ekstazi hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, maddelere el konuldu.