İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Mega kentte öğlen başlayan sağanak yağış etkisini artıyor.

Sağanak yağpmur nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri durdu.

KAPALIÇARŞI SULAR ALTINDA

Dünyanın en eski AVM'si olan Kapalıçarşı etkili olan yağmurdan nasibini aldı. Kapalıçarşı'yı su bastı.

Kapalı Çarşı'yı su bastı VİDEO

BAKIRKÖY'DE YOL ÇÖKTÜ

Özellikle Bakırköy'de yağmurun etkili olması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı. İlçede çöken bir yola otomobil düştü.

Otomobil çöken yola düştü VİDEO