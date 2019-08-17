taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vapur ve tramvay seferleri iptal edildi, Kapalıçarşı'yı su bastı.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 13:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Mega kentte öğlen başlayan sağanak yağış etkisini artıyor.

Sağanak yağpmur nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti, Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri durdu.

KAPALIÇARŞI SULAR ALTINDA

Dünyanın en eski AVM'si olan Kapalıçarşı etkili olan yağmurdan nasibini aldı. Kapalıçarşı'yı su bastı.

Kapalı Çarşı'yı su bastı VİDEO

BAKIRKÖY'DE YOL ÇÖKTÜ

Özellikle Bakırköy'de yağmurun etkili olması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı. İlçede çöken bir yola otomobil düştü.

Otomobil çöken yola düştü VİDEO

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

52
Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

164
Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

212
Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

18
Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

78
Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

Kato Dağı artık kamp,piknik ve yüzme yeri

72
Fenerbahçe: Hedef 29. şampiyonluk

Fenerbahçe: Hedef 29. şampiyonluk

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir