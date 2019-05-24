İstanbul'da sağanak yağış taksiyi çöken yola sapladı

Gök gürültülü sağanak yağış işe ve okula giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Uyarılara rağmen şemsiyesiz dışarı çıkan vatandaşların kimisi koşarak saçak altına gitti, kimisi ise elindeki poşetle kafasını korumaya çalıştı.

YOL ÇÖKTÜ, TAKSİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan sokak başında ticari taksinin geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi. Taksinin ön tekerleri çöken yola saplandı. Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına belediye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen ekipler, çekici yardımı ile mahsur kalan taksiyi çıkardı.

GÖZTEPE KAVŞAĞI’NDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Göztepe Kavşağı’ndaki Libadiye ve Şair Arşi caddelerini birbirine bağlayan noktada yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Araçlar köprü altından geçmekte zorlanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

İSTANBUL BOĞAZ ÇAMURA BULANDI

Yağış sebebiyle İstanbul boğazı da adeta çamura bulandı. Göksu ve Küçüksu Dereleri’nin denize döküldüğü yerden itibaren akan çamur, Beykoz Anadolu Hisarı’na kadar geldi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı.





