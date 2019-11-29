İstanbul'da 'Şahane Cuma' çılgınlığı

Dünyada büyük indirimlerin yaşadığı ve 'alışveriş çılgınlığı'na neden olan 'Şahane Cuma' çılgınlığı, Türkiye'ye de sıçradı.

ALIŞVERİŞ SIRASI UZADI

Bugün ise Şişli ve Teşvikiye Caddesi üzerinde bir spor mağazasında, özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların, zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü.

AYAKKABI ALANLAR ALKIŞLARLA MAĞAZADAN AYRILDI

Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

"ERKEN SAATLERDE KALKIP GELDİ"

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci, "Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak 1.500 liraya satışa sunulacak." diye konuştu.

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OKULA GİTMEYEREK AYAKKABI ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise, "Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı." dedi.

11 SAAT SONRA ÖZEL TASARIMLI AYAKKABISINA KAVUŞTU

Mevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise, "Dün akşam saat 23.00'den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. Bin 500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım." şeklinde konuştu.