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İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

İstanbul'da balık tutulması ve sahil bölgelerinde spor yapılması yasaklanırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

İHA |
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İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı.

VALİLİK YASAKLADI

İstanbul Valiliği de bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı.

İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza

ANONS YAPILDI

Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak, vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

BİN TL CEZA KESİLDİ

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 1000’er TL para cezası uygulandı.

İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.

İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

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