İstanbul'da sahilde yürüyüş yapanlara para cezası

İstanbul'da balık tutulması ve sahil bölgelerinde spor yapılması yasaklanırken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün çıkış yeri Çin'de vahşi hayvan pazarları yeniden faaliyete geçti.

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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için en iyi takviyeler

Bağışıklık sistemi; beslenme tarzınız, uyku düzeniniz ve hareketlilik seviyeniz gibi birçok farklı şeyden etkilenir. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, bağışıklık güçlendirici en iyi takviyeleri paylaştı.