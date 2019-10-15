İstanbul'da yıllardır tartışılan sahilde mangal yapılsın mı yapılmasın mı sorusunun cevabı yavaş yavaş netlik kazanıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas'ı parti binasında ziyaret ederek başsağlığı diledi.

"SAHİLDE MANGAL YAPMAK DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"

Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'da sahillerde mangalı yasaklayacağının sinyali verdi.

İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine şöyle cevap verdi:

"Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor"

İstanbul'da sahillerde mangala yasak gelebilir VİDEO