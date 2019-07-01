İstanbul Güvenlik Şube Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 25 Haziran'da Tuzla'da bir iş yeri ve ikamete baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda 5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey, 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ve damla ele geçirildi.



1 kişi gözaltına alınırken, 4 kamyonla taşınan malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon 250 bin lira olduğu bildirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 kamyon dolusu sahte cinsel içerikli ilaç yakalandı VİDEO







